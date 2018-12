Unter Verdacht

Als sie in der Wache ankommen, ist Viktor tot. Hat er beim Unfall so schwerwiegende Verletzungen erlitten, die nicht sofort erkannt wurden? Oder gab es, wie von Seiler befürchtet, einen Fall von Polizeigewalt? Simon gibt zu, dass er den Verdächtigen mit Gewalt an einer Flucht aus der Toilette hindern musste, unbemerkt von Carl. Grund genug, dass beide suspendiert werden. Als Team müssen sie nun herausfinden, was in Enns beziehungsweise mit Viktors Freundin Celine passiert sein könnte. Hat der von ihnen entdeckte, illegale und groß aufgezogene Hanfhandel der im Ort alteingesessenen und angesehenen Familie Mayringer mit dem Tod der Studentin zu tun? Ist der tote Viktor tatsächlich Celines Mörder, oder läuft der wahre Schuldige noch immer frei herum?