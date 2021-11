Dann wird Hödls Leiche im Garten gefunden; ebenfalls mit Blausäure vergiftet. Jemand anderer als er muss also die Einladungen an seine Freunde verschickt haben. Vielleicht Antonia, deren Fingerabdrücke auf einer der Weinflaschen im Haus gefunden werden? Oder Agata Dukat, Wiesingers Physiotherapeutin, die überraschenderweise als seine Erbin eingesetzt ist?



Als seine Schwägerin Lena Wundrak nach Hödls kürzlich verstorbener Frau Maria befragt wird, erzählt Lena, nicht an den natürlichen Tod ihrer Schwester zu glauben. Sie starb angeblich an Herzversagen. Analysen bestätigen ihren Verdacht: Maria wurde mit einem Mittel aus Gödrös' Apotheke getötet. Den Totenschein hat Dr. Meier ausgefüllt. Was hat ihre Ermordung mit den Toten in der Villa zu tun?