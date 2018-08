Verraten und verkauft

Das Team der SOKO erfährt, dass er versprochene Löhne monatelang nicht ausbezahlt, seine Arbeiter hinhält und abzockt. Dementsprechend angespannt ist die Stimmung bei den Arbeitern. Nachdem sich am Toten selbst unzählige Fingerabdrücke befinden, aber keine auf der Mordwaffe, ist klar, dass der Täter Handschuhe getragen haben muss.



Dann meldet sich die Ehefrau von Hugo Knapp auf der Wache. Ihre kleine Tochter Susanne sei entführt worden. Aufgrund der Ereignisse auf der Baustelle ist sie der festen Überzeugung, dass die Geschehnisse am Bau damit zusammenhängen. Aus einer Ahnung heraus lässt Penny Lanz die DNA von Mutter und Tochter im Labor überprüfen. Es stellt sich heraus, dass sie nicht Knapps leibliches Kind ist.



Die Kleine wurde über eine Agentur gefunden und aus Rumänien adoptiert. Auf der Baustelle finden die Ermittler heraus, dass vor Jahren der Bruder des Ermordeten dort gearbeitet hat, der immer noch in Österreich lebt. Als Helmuth und Carl ihn aufsuchen, erfahren sie, dass er schon seit Jahren keinen Kontakt zu seinem Bruder hatte und nicht einmal wusste, dass er in Österreich ist. Doch in der Vergangenheit der beiden Brüder finden die Ermittler eine Spur, die nahelegt, dass der Tote und die Kindesentführung doch zusammenhängen.