Am Markt wurden allerorts zwielichtige Gestalten bemerkt, die das Treiben der Ansässigen beobachtet haben. Sie sind Anhänger der Lokalpolitikerin Lisa Thumser. Könnte sich der Mörder in ihren Kreisen bewegen? Doch auch der Tote gibt Rätsel auf, denn er lebte unter falschem Namen in Wien. Nach seiner kriminellen Vergangenheit in Deutschland kam er durch die Kronzeugenregelung als freier Mann zurück. Wer profitierte also von seinem Tod?