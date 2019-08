Vater Walter Budelmann lebt getrennt von der Familie. Erst kürzlich wurde ihm endgültig das Besuchsrecht entzogen. In der Mordnacht war er so stark betrunken, dass er sich an nichts erinnern kann. Vor dem Haus seiner Frau ist er jedenfalls wütend aufgetaucht, das berichten Thomas und Maria Hammerstein, enge Freunde der Toten.