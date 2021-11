Tanja Ahlers, die Frau des Opfers, ist am Boden zerstört. Hat sie doch erst vor Kurzem erfahren, dass sie schwanger ist und sich somit ihr Traum einer kleinen Familie erfüllen wird.



Die Ermittlungen fokussieren sich auf den Mitinhaber der Firma und seine Frau, Nadine Becker. Zunächst hört sich alles nach einem freundschaftlichen Miteinander an, aber hinter der Fassade brodelt es: Ingenieur Jens Becker hat genug von seinem Partner und will die gemeinsam aufgebaute Firma verlassen. Doch kann er das wirklich so einfach? Oder hat etwa die unterkühlte Assistentin Emily Schmidt etwas mit Florian Ahlers' Tod zu tun?



Das Team um Hauptkommissar Reuter muss tief in die kriminalpsychologische Trickkiste greifen, um dem Täter auf die Spur zu kommen.