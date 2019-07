Robert zum Beispiel ist gar nicht mit ihr verwandt, sondern war ihr Liebhaber. Was hat es auf sich mit ihrem gemeinsamen Haus in Spanien, und warum weiß Annes Tochter Lilly nichts davon? Warum sprechen alle von einer rätselhaften Krankheit der Toten, wo doch die Autopsie eindeutig beweist, dass sie kerngesund war? An Annes Haus treffen die Ermittler nur auf einen neugierigen Nachbarn, den seltsamen Kunstdrucker Edgar Treptow.



Währenddessen machen sich Tom und Hinzmann zum Gespött der Wache. Tom ist stolz, dass er Gunda Hinzmanns altes Auto an eine verführerische Blondine verscherbeln konnte. Doch dann wird Hinzmann festgehalten, als er das Geld auf der Bank einzahlen will. Es handelt sich um Falschgeld.