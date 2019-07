Schließlich wurde beobachtet, wie eine Frau eilig vom Tatort weglief - aber ist sie die Täterin? Doch dann zeigen Untersuchungen, dass der Apotheker keinen Tropfen Alkohol im Blut hat. Aber warum versteckt sich Tine Ems dann vor der Polizei?



Verdächtig macht sich auch Bräutigam Jörg Sollinger: Frieder hat ihn regelrecht gehasst. Warum behauptet er, dass sein Schwiegervater, der auch beim Junggesellenabend war, wie alle anderen Alkohol getrunken hat? Und was hat es mit den K.-o.-Tropfen auf sich, die in einem Glas am Tatort gefunden werden?