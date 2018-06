Udo Kroschwald als Jan Reuter Quelle: ZDF/Marc Meyerbroeker

Jan Reuter

(Udo Kroschwald)

Erster Kriminalhauptkommissar und Dienstgruppenleiter



Jan-Hinrich Reuter ist um die fünfzig und das hat gedauert. Nach der Wende ist er "nochmal auf Schule gegangen", wurde Polizeihauptkommissar und machte eine Weiterbildung zum Kriminalpolizisten. Er stieg auf zum Ersten Kriminalhauptkommissar und Leiter der Dienstgruppe - sehr allmählich, so ist der Lauf der Dinge bei der Polizei und das Tempo passt zu ihm: Er hat die Gemütsruhe und gesunde Kraft eines mecklenburgischen Weideochsen: "Immer sachte: Eins nach'm annern". Eigenschaften, die seiner Angel-Passion manchmal mehr zugute kommen als seinen Führungsaufgaben im Revier.



Doch niemand sollte den Fehler machen, Reuter zu unterschätzen. Als Chef respektieren ihn seine Kollegen, gerade weil er sich nicht unnötig aufspielt und ihnen so manchen Freiraum lässt. Umso stärker wirkt seine Autorität, wenn er doch einmal laut wird und jemanden energisch in die Schranken weist.



Trotzdem kommt es hin und wieder vor, dass sich Kollegen über Reuters Behäbigkeit lustig machen. Doch sie müssen zugeben, dass es oft gerade Reuters Ruhe, seine bedächtigen Entscheidungen und seine genauen Nachfragen sind, die Ordnung und Klarheit in einen Fall bringen. Und dann überrascht er manchmal alle mit der Lösung eines kniffligen Falls, dem nur mit atemberaubender Geduld und Ausdauer beizukommen war.



Auch wenn Reuter die einfachen, bodenständigen Menschen näher sind, hat er die nötigen Kontakte nach "oben" und vertritt dort beharrlich seine Position. Zu den Nachteilen seiner Führungsposition gehört, dass er die meiste Zeit an seinem Schreibtisch verbringt, auf dem sich unerledigter und ungeliebter Papierkram türmt. Wenn seine repräsentativen Aufgaben Überhand nehmen, muss Reuter manchmal einfach raus in die Stadt, die er liebt, und zu den Menschen, die ihn kennen und schätzen. Dann greift er selbst in die Ermittlungen ein und schnuppert Seeluft.



Auch privat hat Reuter am liebsten seine Ruhe. Die Ostsee, eine gute Angelrute und der Traum vom Fang des legendären Seehechtes - für ihn ist ein Tag damit schon ziemlich perfekt. Komplikationen, gar emotionaler Art, sind nichts für ihn. So ist es ihm manchmal eher lästig, dass er bei den Frauen seiner Generation immer noch Schlag hat. Nicht zuletzt bei Pathologin Dr. Helene Sturbeck, deren Berichte zwar immer "Chefsache" sind, die aber mit ihren Essenseinladungen bei Reuter in der Regel auf taube Ohren stößt.