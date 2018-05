Auch wenn Dominic Boeer 2004 den Gesangswettbewerb "Starduell" gewann, 2005 "Bravo TV" moderierte und sogar seit 2006 auch an der Dortmunder Wirtschaftsschule im Bereich politische und mediale Kommunikation doziert, so hat er sich doch überwiegend als Schauspieler einen Namen gemacht.



Einem breiteren Fernsehpublikum wurde Dominic Boeer unter anderem durch die Serien "GZSZ" und "Fünf Sterne" bekannt. Außerdem spielte er in mehreren TV-Komödien des Regisseurs Christoph Schrewe sowie in dessen internationalem Kinofilm "The Conclave" (2006). Doch dem ZDF-Publikum ist Dominic Boeer vor allem bekannt durch seine Rolle des Polizeihauptmeisters Lars Pöhlmann in der Krimi-Serie "SOKO Wismar".