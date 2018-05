Nach einem Jahr Arbeit in einer Münchener Castingfirma hinter der Kamera begann sie ihre Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und Theater Hannover, die sie 1999 mit Diplom abschloss. Es folgten einige Jahre Theaterengagement an den Stadttheatern in Magdeburg, Osnabrück und Mannheim.