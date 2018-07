Mit im Gepäck bereits der Besuch einer Musical-Talent-School, die sie neben dem Gymnasium besucht hat. So kam Sidsel Hindhede ihrem Wunsch Schauspielerin zu werden, schon einen Schritt näher. Ihre Schauspielausbildung an der Film- & Theaterschule Kopenhagen (Københavns Film- & Teaterskole) absolvierte sie von 2014 bis 2017. Während ihrer Studienzeit in Kopenhagen hat sie bereits erste Erfahrung im Filmbereich sammeln können. Zudem hat sie in der Off-Theater-Szene in Kopenhagen in diversen Stücken (ALICE IM WONDERLAND, SWEENEY TODD) mitgewirkt. Anfang 2017 hat sie ein eigenes, kleines Theaterensemble (TEATER FINKEMAD) gegründet.