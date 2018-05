Nach ihrer Ausbildung an der Münchner Otto-Falckenberg-Schule spielte Katharina Blaschke an diversen Theaterbühnen, bevor sie sich auch im Fernsehen und Kino einen Namen machte. Sie spielte unter anderem in Die Anstalt, Der Landarzt und hat eine regelmäßige Rolle in der Serie Um Himmels Willen. Im Kino war sie unter anderem in Der Tote Taucher im Wald, Gripsholmund Anonyma zu sehen. Aber auch auf der Bühne steht Katharina Blaschke nach wie vor. So spielt sie seit 2014 die „echte“ Tante Lucia, in Charleys Tante der Operettenproduktion der Kammeroper München.