Nachbar Oschenwald behauptet, Schmaal hätte seine Frau regelmäßig geschlagen. Aber auch Oschenwald, der Ingeborg Schmaal eindeutige Avancen macht, wäre als Täter vorstellbar.



Als Winnie in Schmaals Unterlagen Zeitungsannoncen und Fotos eines Mannes vor einem Geländewagen findet, weiten sich die Ermittlungen aus: Schmaal war offensichtlich kriminellen Eierhändlern auf der Spur. Ist der Mann auf den Fotos, der zwielichtige Werner Zach, in die Sache verwickelt? Welche Rolle spielt der kleinkriminelle Tierpräparator Gelber? Um Licht in die Sache zu bringen, wird Leena als verdeckte Ermittlerin eingesetzt.