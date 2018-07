Mathias Junge ist sowohl auf der Theaterbühne als auch vor der Kamera zu Hause. Er spielte schon an den kleinen und großen Häusern, doch seiner Heimat Norddeutschland blieb er meistens treu. So glänzte er in diversen Rollen am Pakchaus-Theater oder dem Theaterschiff in Bremen und war auch am bekannten Ohnsorg-Theater in Hamburg zu sehen.



Dem ZDF-Publikum ist Mathias Junge schon aus zahlreichen Rollen wie zum Beispiel bei "Da kommt Kalle", "M.E.T.R.O." und "Die Rettungsflieger" bekannt. Und ab sofort unterstützt er das Ermittlerteam der "SOKO Wismar" in der Rolle als Polizeihauptmeister Kai Timmermann.