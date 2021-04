Es gibt keinerlei Informationen über Nicos Vorleben. Nicht einmal seine Frau Doris weiß, was er gemacht hat, bevor er vor 15 Jahren nach Wismar kam. Sie hat ihn damals kennengelernt und akzeptiert, dass er nichts erzählt hat.



Während die Ermittler versuchen, Nicos Geheimnis zu lüften, wird auch sein Freund Wolf Nissen brutal ermordet. Besteht ein Zusammenhang zwischen den beiden Morden? Oder will Lars seinen geliebten Vater Nico rächen, weil er glaubt, dass Wolf Nissen Nico auf dem Gewissen hat? Bei der Suche nach einer Lösung stößt die SOKO auf Geheimnisse, die nicht nur in der Vergangenheit liegen.