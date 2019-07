Der vermeintliche Gymnasiallehrer i.R. war tatsächlich nur Hausmeister und ist weit davon entfernt, sich das teure Seniorenheim leisten zu können.



Was jedoch hat es zu bedeuten, dass Theresa kurz vor ihrem Tod mit dem Heimleiter über eine Erbschaftsangelegenheit sprechen wollte, über die sie sehr aufgebracht war? Und was hat Pfleger Strübing zu verbergen, der sich für seine Freundlichkeit von den Alten gern mal was zustecken lässt? Am Ende schwebt auch Emmi in Gefahr, die mehr weiß, als gut für sie ist.