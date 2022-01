Wichtige Hinweise könnten die Gäste der Pension Wanderdüne geben, die in direkter Nachbarschaft zum Lieferservice der beiden Frauen liegt. Der Besitzer Piet Wolters ist auf das Opfer nicht besonders gut zu sprechen: Seiner Meinung nach laufen seine Geschäfte schlecht, seitdem der Lieferservice eröffnet hat. Doch hat er deswegen den Mitarbeiter des Start-ups auf dem Gewissen?



Die Ermittler finden im Haus des Opfers nicht nur einiges an Hehlerware, sondern auch Kokain. Hat Dominik Hansen so seinen luxuriösen Lebensstil finanziert? Steckte er in Schwierigkeiten?



Dann ist da noch dieser mysteriöse Gast, Robert Zänker, der seit Kurzem in der "Wanderdüne" logiert. Was macht er in Wismar? Hat er eine Verbindung zur Familie Lutz? Kommt er als Täter infrage?