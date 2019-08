Der Fahrer des Lkw ist schnell ermittelt: Gerd Paelke, ein beliebter und zuverlässiger Kollege. Die ersten Ermittlungen ergeben, dass Torsten Tillack, Juniorchef und Freund von Paelkes Schwester Yvonne, vor fünf Jahren in illegale Giftmüll-Transporte verwickelt war. Und Paelkes aufwendiger Lebensstil ist auch nicht mit einem Fahrergehalt zu finanzieren.



Yvonne behauptet, sie sei mit Torsten verlobt, wovon der allerdings nichts zu wissen scheint. Was will sie verbergen? Auch Speditionschef Fred Tillack macht sich verdächtig. Schließlich führen ein Busticket und ein ungehorsamer Hund überraschend zur Aufklärung des Falls.