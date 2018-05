In den folgenden Jahren machte er sich vor allem als Theaterschauspieler einen Namen. Nach Engagements in Magdeburg und Stendal war er bis 2001 Mitglied des Ensembles des Deutschen Theaters Berlin. Unter anderem spielte er dort den Heinrich in "Heinrich VI", den Hortensio in "Der Widerspenstigen Zähmung" sowie den Montano in "Othello".



Ebenfalls trat er unter der Regie von Thomas Ostermeier in Büchners "Woyzeck" in der Berliner Schaubühne am Lehniner Platz auf und war im Renaissance-Theater Berlin in der deutschen Erstaufführung des kanadischen Stückes "Der Zeichner" von Michael Healey unter der Regie von Felix Prader zu sehen.