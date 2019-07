Patrick verbrachte seine Freizeit am liebsten allein am Strand. Wirkliche Freunde hatte er nicht. Nur seine ehemalige Deutschlehrerin Anne Jung teilt seine Leidenschaft für Literatur.



Ausgerechnet Fischer Pagels, der sich regelmäßig an dem "schönen Paar" am Strand erfreute, wird zum wichtigsten Zeugen. Offensichtlich hat Patricks Deutschlehrerin mehr mit ihrem Schüler geteilt als nur die Freude am Lesen.