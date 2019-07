Zumindest um den Professor gibt es Gerüchte um angebliche Unterschlagung von Funden bei früheren Ausgrabungen. Auch Dr. Stuth, der mit seiner Rolle im Schatten des windigen Professors zutiefst unzufrieden ist und mitten in einer kostspieligen Scheidung steckt, hätte Gründe für den Raub.



Alle drei waren außerdem an der Ex-Polizistin Anja Rogge interessiert, die als Beauftragte für ein norwegisches Konsortium, das die Ausgrabungen mitfinanziert, an der Bergung beteiligt ist. Reuter kennt Anja Rogge von früher. Kann man ihr heute noch trauen?