Hörfassung: Mord auf Värmdö

Olivia bricht auf eigene Faust in Jean Borells Haus ein, um den Laptop der Sahlmans zurückzuholen. Dort gerät sie in große Gefahr. Kurz darauf wird Borell gefunden, ermordet in seinem Haus.

Beitragslänge: 86 min Datum: 01.09.2019 Sprachoptionen: AD Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 09.11.2019