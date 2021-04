Dieser fängt daraufhin an, Brock zu observieren, und ein Katz-und-Maus-Spiel beginnt. Zugleich muss Richard Brock schmerzlich begreifen, dass auch Brigitte Klein ein Doppelleben zu führen scheint. Voller Misstrauen beschattet er seine Freundin und folgt ihr zu deren ehemaliger Lebensgefährtin Eva Rieper. Eifersüchtig macht er ihr eine Szene, die ihn für eine Nacht in Polizeigewahrsam bringt.



Richard Brock ahnt nicht, dass dieser Moment der persönlichen Schwäche für Mesek die Gelegenheit ist, ihm endgültig das Handwerk zu legen. Am Ende einer dramatischen Nacht ist es Brock selbst, der von der Polizei unter Meseks Führung als flüchtiger Mörder gejagt wird. Alle Beweise, die Brock gegen Mesek gesammelt hat, sind vernichtet worden.



In aussichtsloser Lage versucht Richard Brock, seinem verhassten Widersacher eine Falle zu stellen. Doch dabei bringt er seine Freundin Brigitte in tödliche Gefahr.