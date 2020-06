Spuren des Bösen: Liebe

Diese Gemeinschaft nennt sich "Eden" und wird von dem Millionenerben Konstantin Steinmann finanziell unterstützt. Unter der "Leitung" von Michael Auer will das "Eden" dem krankmachenden "Neokapitalismus" eine Form des Teilens und Heilens entgegensetzen. Den Nachforschungen Brocks begegnen die jungen Leute allerdings mit einer Mauer des Schweigens.



Es stellt sich heraus, dass das Opfer Lisa in der Kommune einen Geliebten hatte, von dem sie schwanger war. Ein Mordmotiv oder ein Zufall? Und dann gesteht Klaus Willer plötzlich doch den Mord - obwohl er ihn nicht begangen haben kann. Brock taucht tiefer in die Welt von "Eden" ein und findet Anhaltspunkte für ein ganz anderes, weiter zurückliegendes Verbrechen.