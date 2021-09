Ein erst kürzlich vorgefallener Skandal um Fielding macht seine Mission nicht einfacher: Er hatte in Notwehr den britischen Agenten Simon Haldane getötet, der ihn bei der Übergabe eines Dokuments attackierte.



Fielding und Severine lassen ihre leidenschaftliche Liebesaffäre wieder aufleben, und Severine bittet ihn um Hilfe: Sie sei auf der Suche nach einem ehemaligen SS-Offizier, der 1944 in Paris ihren Mann getötet habe und sich nun in der britischen Zone versteckt halten solle. Fielding verspricht ihr seine volle Unterstützung.



Elisa Hahn, Fieldings Sekretärin, verbringt den Großteil ihrer Zeit in Ostberlin bei ihrem Freund Reinhart, einem Studenten und politischen Unruhestifter. Elisa schafft es, Reinhart vor der Verhaftung zu bewahren, muss aber im Gegenzug für den Stasi-Führungsoffizier August Froben als Spitzel agieren. Fielding hat keine Ahnung, dass nun direkt im Büro nebenan ein Stasispitzel sitzt. Währenddessen wird auch Fieldings Zielperson, der bedeutende ostdeutsche Wissenschaftler mit dem Codenamen "Beethoven", von der Stasi aufmerksam beobachtet. Um der erdrückenden und immer bedrohlicher werdenden Überwachung der Stasi zu entgehen, entscheiden sich Severine und Fielding, "Beethoven" selbst aus dem Osten herauszuholen. Die Operation endet mit einem Fiasko: Sie finden den Wissenschaftler und seine Familie ermordet in seiner Wohnung.