Nach dem Mord an dem Überläufer und dessen Familie wird Fielding klar, dass sich der Verräter in den eigenen Reihen befinden muss. Zu seiner großen Beunruhigung deuten die Hinweise auch auf seine Geliebte Severine. Das tödliche Fiasko der "Beethoven"-Operation bleibt nicht ohne Folgen. Aldous Petrie, Fieldings Vorgesetzter in Berlin, setzt ihn nun unter Druck. Dennoch beauftragt er Fielding, den Maulwurf zu finden und zu eliminieren.



Elisa arbeitet an einem Fluchtplan für sich und ihren Freund Reinhart. In Fieldings Büro entdeckt sie eine Streichholzschachtel aus einer Hotelbar. Neugierig macht sie sich auf den Weg zum Hotel und findet dort eindeutige Beweise der heimlichen Rendezvous von Fielding und Severine – Beweise, mit denen sie erheblichen Druck auf ihren Chef ausüben kann.



Fielding trifft sich in Ostberlin mit der bekannten Fotografin Ulrike Farber, die gute Kontakte ins Verbrechermilieu hat. Sie unterstützt Fielding, den Mörder von Severines Ehemann ausfindig zu machen. Fieldings Freund Conrad Greer, ein CIA-Agent, arrangiert ein Treffen zwischen Fielding und Ahmed Dahar, einem libanesischen Informanten. Dahar will mit Fielding über Simon Haldane sprechen, den britischen Kollegen, den Fielding ein Jahr zuvor in Notwehr erschossen hatte und für dessen Tod er sich immer noch rechtfertigen muss. Dahar glaubt, dass der Tod von Haldane mit einem in Beirut aufgenommenen Foto zusammenhänge, das sich in dem Umschlag befand, den Fielding damals übergeben hat. Ulrike Farber wiederum denkt, sie habe den Mann, den Severine sucht, ausfindig gemacht: Klaus Fiesler.



Fielding gibt die Informationen an Severine weiter, doch er bleibt misstrauisch und beauftragt Ulrike, Fieslers Wohnung im Auge zu behalten. Ulrike beobachtet, wie Severine an dem Haus ankommt und Fiesler ermordet. Fielding ist fassungslos und stellt Severine zur Rede. Sie gesteht ihm, das Fiesler ein KGB-Agent gewesen sei und sie habe erpressen wollen. Deswegen habe sie ihn töten müssen. Severine gibt auch zu, dass sie Kontakt zu dem KGB-Offizier Lubkov habe – das alles nur, um den SS-Offizier zu finden, der ihren Mann getötet habe. Sein Name: Udo Hoff.



Ist der Vorfall ein Hinweis darauf, dass Severine auch am Tod von "Beethoven" und dessen Familie beteiligt war? Severine streitet das vehement ab, doch Fielding bleibt misstrauisch.