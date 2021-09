Lubkov hat Zweifel an der Aufrichtigkeit von Kovrins freundlichem Auftreten und entschließt sich, in den Westen überzulaufen. Er stimmt einem Treffen mit Fielding auf dem Westberliner Blumenmarkt zu, doch bevor sie sprechen können, wird Lubkov mit einem Schuss in den Kopf getötet. Sein Mörder kann entkommen.



"Merkur" ist die Flucht in den französischen Sektor gelungen, wo sie von Severine und Fielding verhört wird. Conrad Greer bekommt Kopien der verfänglichen Fotos, zusammen mit Anweisungen, ein Mittagessen mit Fielding im Restaurant "Olivenbaum" zu arrangieren. Conrad steht mit dem Rücken zur Wand. Er hat panische Angst davor, als Homosexueller geoutet zu werden, ist sich aber gleichermaßen bewusst, dass er seinen Freund in Gefahr bringt.



"Merkur" kann dem Druck nicht länger standhalten und erwähnt gegenüber Severine ein Datum: Sonntag, 13. August 1961. An dem Tag werde in Berlin Großes passieren, was genau, verrät sie nicht. Severine erzählt Fielding davon, doch keiner von beiden kann das Datum einordnen.



Fielding und Conrad treffen sich wie geplant im "Olivenbaum". Fielding merkt, wie panisch Conrad ist. Conrad platzt mit der Wahrheit heraus: Ihr Treffen sei eine Falle. Im gleichen Augenblick wird auf die beiden geschossen. Conrad stirbt, und Fielding tötet den Attentäter: Es ist eine Frau.