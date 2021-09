Severine und Fielding verhören "Merkur", die Fielding den Tipp gibt, sich den Ostberliner Hauptbahnhof genauer anschauen. Severine berichtet Fielding, dass sie jemanden gefunden hat, der ihr Udo Hoffs neue Identität verraten kann. Fielding mahnt sie ein weiteres Mal zur Vorsicht. Er macht sich mit Thorwald, einem Mitarbeiter von Ulrike Farber, auf den Weg zum Ostberliner Hauptbahnhof. Was die beiden dort finden, verschlägt ihnen den Atem: Dort türmen sich kilometerlange Rollen Stacheldraht. Allem Anschein nach wird Berlin bald zum Sperrgebiet. Während Fielding noch am Hauptbahnhof ist, trifft sich Severine mit dem Informanten. Doch der Informant ist in Wirklichkeit Udo Hoff selbst. Hoff verhöhnt und verspottet Severine und richtet sie brutal mit mehreren Schüssen hin.



Fielding kommt zu spät und kann ihr nicht mehr helfen. Severines Tod trifft ihn hart, doch er reißt sich zusammen und will den Fall auch für seine Geliebte Severine lösen. Er berichtet Stuart-Hay, seinem Chef in London, dass voraussichtlich am 13. August 1961 Berlin abgeriegelt werden solle. Stuart-Hay kommt daraufhin nach Berlin. Währenddessen trifft sich Elisa mit Froben, alias Hoff, der ihr gegenüber obszön und aufdringlich wird. Bestürzt flüchtet sie zu Reinhart und gesteht ihm, dass sie zu einem Stasispitzel geworden sei, damit er nicht ins Gefängnis müsse. Es ist ein prägender Augenblick für ihre Beziehung und Reinhart erkennt, was sie bereit war, für ihn zu opfern. Später trifft sich Elisa mit Fielding, und er bekommt von ihr entscheidende Informationen darüber, was Petrie in der Nacht von "Beethovens" Tod gemacht hat.