Fielding beauftragt Elisa, die Akte von Udo Hoff für ihn zu finden. Er bittet Thorwald, mit ihm in das zentrale Kriminalarchiv einzudringen. Fielding ist sich sicher, dass er dort seine Antworten finden wird.



Elisa identifiziert Udo Hoff als ihren Stasi-Führungsoffizier und arrangiert ein Treffen zwischen Hoff und Fielding. Stuart-Hay trifft in Berlin ein. Auf sein Drängen hin, teilt Fielding Viktor Kovrin mit, dass sich die Alliierten im Klaren darüber sind, was am 13. August passieren wird. Kovrin spielt den Unwissenden. Noch immer auf der Suche nach einer Lösung für das Rätsel um Beirut trifft sich Fielding ein weiteres Mal mit Dahar. Dieser erzählt ihm von der "Operation Ajax", einem 1953 in Beirut von MI6 und dem CIA ausgeführten Komplott mit dem Ziel, den iranischen Premierminister zu stürzen und den Shah als Marionette für den Westen einzusetzen. Die Operation war überaus erfolgreich, doch ein Großteil der für den Coup bereitgestellten Gelder verschwanden. Das besagte Foto würde die Identität der Diebe enthüllen. Fielding ist überzeugt, dass es eben dieses Foto war, das er Simon Haldane in der Nacht seines Todes übergeben hatte.



Zusammen mit Thorwald bricht er in das Kriminalarchiv ein. Sie ignorieren Haldanes Akte und finden die Akte von Ritter. In Ritters Akte entdecken sie den gelben Umschlag und das gesuchte Foto: Es zeigt Haldane, Stuart-Hay und Viktor Kovrin. Diese drei Männer hatten eine Million Dollar vom CIA gestohlen, und ihr Diebstahl wurde der Ausgangspunkt für die Korruption, die sich nun, acht Jahre später, durch Berlin zieht. Der Maulwurf ist weder Petrie noch Dunn – sondern Stuart-Hay. Bevor Fielding Maßnahmen gegen Stuart-Hay ergreifen kann, trifft er auf Udo Hoff. Zwischen beiden kommt es zu einem gnadenlosen Kampf, in dem Hoff schließlich von Fielding getötet wird. Eine bittersüße Rache für Severine und "Beethoven". Dann ist es an der Zeit, Stuart-Hay zur Rede zu stellen. Fielding zeigt ihm das Foto und Stuart-Hay gesteht.



Fielding gibt Stuart-Hay eine Gnadenfrist von 24 Stunden, bevor er Stuart-Hays Verrat bekannt macht. Der Fall ist gelöst, doch dann wird am 13. August 1961 die Berliner Mauer errichtet. Die Stadt ist von nun an zweigeteilt und Ulrike sitzt ebenso wie Elisa und Reinhart im Osten fest. Ein frustrierter Fielding muss Kovrins Triumph bezeugen, auch wenn er weiß, dass Kovrin das gleiche Schicksal wie Stuart-Hays ereilen wird. Es gibt noch viel zu tun, offene Rechnungen zu begleichen. Und jetzt, mit der Mauer, ist Berlin - die Stadt der Spione - gefährlicher als je zuvor.