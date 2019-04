Alex und Fredrika verdächtigen ihren Kollegen Torbjörn und durchsuchen dessen Haus. Doch dann wird der Polizist in der Tiefgarage des Präsidiums angeschossen und schwer verletzt.



Auch Johanna, die in den Mord an ihren Eltern und ihrer Schwester verwickelt war, wird umgebracht. Der Täter will offenbar für Gerechtigkeit und Ordnung sorgen und hinterlässt dabei eine unerbittliche Blutspur.



Die vom ZDF koproduzierte Krimireihe basiert auf den schwedischen Romanen von Kristina Ohlsson. "Auge um Auge" zeigt die Verfilmung der Romanvorlage "Sündengräber" aus der "Bergman"-Reihe. Das Konzept für die Nordic-Noir-Reihe stammt von Regisseurin Karin Fahlén, die diese gemeinsam mit Regiekollegin Lisa Ohlin inszeniert. Die schwedische Schauspielerin Liv Mjönes hat die Titelrolle der Fredrika Bergman übernommen. Die Serie ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Frauen in kreativen Schlüsselpositionen in der Filmbranche dazu beitragen, Rollenbilder vor der Kamera anders zu erzählen.