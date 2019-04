Das Pastorenehepaar war aktiv in der Flüchtlingshilfe. Gemeinsam mit ihren beiden Töchtern leiteten sie die Hilfsorganisation "Aktion Freundschaft", die Flüchtlinge bei der Einreise nach Schweden unterstützt. Das Team für schwere Straftaten der Polizei Stockholm geht davon aus, dass hinter der Tat eine rechtsradikale Gruppierung steckt.



Dann wird eine weitere Leiche gefunden, und zeitgleich werden mehrere Geschäfte überfallen. Fredrika Bergman und ihre Kollegen sind ratlos. Wie passen die Vorfälle zusammen?



Die vom ZDF koproduzierte Krimireihe basiert auf den schwedischen Romanen von Kristina Ohlsson. Der zweite Teil zeigt die Verfilmung des zweiten Buches, "Tausendschön", aus der "Bergman"-Reihe. Das Konzept für die Nordic-Noir-Reihe stammt von Regisseurin Karin Fahlén, die diese gemeinsam mit Regiekollegin Lisa Ohlin inszeniert. Die schwedische Schauspielerin Liv Mjönes hat die Titelrolle der Fredrika Bergman übernommen. Die Serie ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Frauen in kreativen Schlüsselpositionen in der Filmbranche dazu beitragen, Rollenbilder vor der Kamera anders zu erzählen.