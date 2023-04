Helges eigenartiges Verhalten just in der Tatnacht gibt inzwischen auch Christiane Stubbe Rätsel auf. Aus ihr unerklärlichen Gründen wirkt er völlig verändert. Ganz offensichtlich meidet er sie und gibt auf Nachfragen nur ausweichende Antworten. Als sie schließlich in seiner Tasche ein fremdes Handy und das Foto einer Frau entdeckt, stellt sie ihren Freund zur Rede. Zur Erklärung führt Helge sie in einen unbenutzten Lokschuppen. Dort hat er seinen jüngeren Halbbruder Nico versteckt, um ihn vor dem Zugriff der Polizei zu schützen. Denn Nico behauptet, in der Nacht zuvor im Stadtpark einen Mord beobachtet zu haben und nun hat er Angst, mit der Tat in Verbindung gebracht zu werden.



Christiane hat Zweifel: Wenn Nico nur ein Zeuge ist - warum kann er dann nicht einfach zur Polizei gehen? Helge weiht seine Freundin in die schwierige Lebensgeschichte seines Bruders ein und so erfährt sie von dessen schwieriger Kindheit, von Vorstrafen wegen Drogenhandels und von Suizidversuchen im Gefängnis. Nico würde nie als Zeuge, immer nur als potentieller Täter angesehen werden. Trotzdem: Christiane mag Nico nicht, der ihr mal hilflos-fahrig, dann aufbrausend-aggressiv entgegentritt. Sie versteht Helge nicht. Wieso lässt er sich gerade jetzt in eine solch riskante Sache reinziehen?



Wenig später sitzt Helge aufgrund von Stubbes Ermittlungen in U-Haft und Christiane spricht mit ihrem Vater kein Wort mehr. Die Familie Stubbe steht vor einer ihrer größten Herausforderungen. Dass Stubbe wegen Befangenheit die weitere Ermittlung entzogen wird, macht dabei sein Dilemma nicht kleiner.