Es wird jedoch schnell klar, dass die Tote den deutlich älteren Mann in einem Flirt-Chat kennengelernt hat. Stubbe glaubt nicht, dass Vanessa nichts von den Aktivitäten ihrer Freundin wusste. Doch so verfügbar und omnipräsent das World Wide Web auch ist, für Kommissar Stubbe gestaltet es sich schwierig, darin einen Täter ausfindig zu machen.



In der Familie Stubbe ist alles in Bewegung. Tante Charlotte hat das Haus verlassen und versucht, das Leben in ihrer "Alten-WG" in geordnete Bahnen zu lenken. An ihrer Stelle ist Christianes Freund Helge eingezogen - ohne vorher Stubbes Erlaubnis eingeholt zu haben. In Stubbes Beziehung zu Marlene kriselt es zum ersten Mal. Aber das ist noch nicht alles, was den Hauptkommissar fordert.