Nachdem Blutspuren auf der "Arianna" entdeckt worden sind, sollen alle Überlebenden bei der Polizei DNA-Proben abgeben. Die Aufregung ist groß. Luca (Lino Guanciale) und Lorenzo (Giacomo Giorgio) versichern sich gegenseitig, dass sie damals "vorsichtig" gewesen seien und alles sauber gemacht hätten. Was verheimlichen sie?



Bei einer ärztlichen Untersuchung stellt sich heraus, dass die Nervenentzündung in Tanos (Vincenzo Ferrera) Bein auf eine Gewehrkugel zurückzuführen ist, die noch darin steckt. Tano lehnt eine Operation ab. Er besteht darauf, dass niemand etwas davon erfahren darf.



Léa (Adèle Wismes) wird derweil von zwei Männern gewaltsam aufgefordert, das Haus ihres auf der "Arianna" verstorbenen Lebensgefährten Armando sofort zu verlassen. Sie kommt bei ihrer Zwillingsschwester Adèle unter.



Unterdessen trifft sich Ivan (Carmine Recano) mit der suspendierten Anita (Pia Lanciotti), um sie über den Stand der Ermittlungen zu informieren. Das Blut auf der "Arianna" stammt demnach von Lorenzo, der sich beim Versuch, den Bootsmotor zu reparieren, verletzt hatte. Da Anitas Sohn, der Arzt Gabriele (Alessio Vassallo), zu dem Zeitpunkt angeblich schon tot war, soll dessen Frau Marta (Camilla Semino Favro) die Wunde genäht haben. Anita wird hellhörig. Sie glaubt nicht, dass ihre Schwiegertochter so etwas kann. Laut Ivan ist der Fall aber geschlossen. In der Nacht gibt es eine neue Wendung, als an Hauswänden und auf Straßen in der Nähe der Wohnorte der Überlebenden plötzlich der Schriftzug "Mörder" auftaucht.