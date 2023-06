Erinnerungen an seine tote Tochter Christina (Imogen King) verfolgen Danny (James Nesbitt). Ein ganzer Tag ist vergangen, seit er, der Polizist, in der Pathologie des St. Josephine’s Krankenhauses erkennen musste, dass seine Tochter Christina tot ist.



Der Befund von Pathologin Jackie (Joely Richardson): Suizid. Dannys Verdacht: Christina wurde ermordet. Im Laufe des Tages hat Danny eine ganze Reihe von Menschen getroffen, die seine Tochter, oft auch ihn, kannten. Keinen konnte er aus Mangel an Beweisen als Mörder oder Mörderin überführen.



Immer wieder musste Danny erkennen, dass er seine Tochter aus den Augen verloren hatte. Unangenehme Wahrheiten warteten auf ihn. Seine Ex-Frau (Anne-Marie Duff) hatte ihn beinahe davon überzeugt, dass Christina sich das Leben nahm, als Danny an Christinas Sarg eine Beobachtung machte, die seine ursprüngliche Mord- und Verschwörungstheorie zu bestätigen schien.



Danny fährt zu Jackies Privathaus, einem mondänen Anwesen. Sie will ihn zunächst nicht hereinlassen, da sie Gäste erwartet. In ihrem Wohnzimmer konfrontiert Danny Jackie mit seinen Beweisen. Sie bestreitet eine Manipulation des Obduktionsberichts. Das gerissene Lippenbändchen, das Danny zuletzt entdeckt hatte, habe nichts zu bedeuten, so Jackie.



Das Wortgefecht eskaliert, Richard (Ben Miller), Dannys Ex-Boss und neuer Lebensgefährte seiner Ex-Frau Susannah, kommt mit Blaulicht angefahren, um zu schlichten. Am Ende wird er Danny verhaften, denn Danny hat in seiner Verzweiflung über die Mauern, die sich vor ihm auftürmen und ihn von der Wahrheit zu trennen scheinen, etwas Schreckliches getan.