Allaire war am Mordabend unterwegs zu ihr. Sie trägt ein Vogel-Tattoo auf der Brust. Ludo glaubt zu wissen, wer die Dame ist.



Mit einem ganz anderen Vogel hat es Willy zu tun: dem Pleitegeier. Nachdem bereits der Gerichtsvollzieher da war, bleibt ihm keine andere Wahl, als seine Bar, das "Pin-up Girls", zu verkaufen, ausgerechnet an den verhassten albanischen Zuhälter Alek. Immerhin schafft er es, einen Deal auszuhandeln, der Valentina und ihrem Sohn Raffi eine Zukunft ermöglicht. Willys eigene Zukunft allerdings sieht jetzt ziemlich düster aus.



Sylvia dagegen ist zuversichtlich, nach der Neueröffnung des "Cats" auf einem guten Weg zu sein. Auch privat geht es aufwärts: Apotheker Jérôme ist offenkundig an ihr interessiert und lädt sie zum Essen ein.