Tanken – mehr als Super

Nach seiner Strafversetzung in die Nachtschicht will Georg die Tagschicht an der Tanke von Kollegin Jana zurückerobern. Georg selbst sieht sich als Topmanager – ohne ihn wäre der "Super"-Konzern am Ende. Denn für ihn ist diese Tankstelle sein Leben. Seine Umgebung leidet unter seiner Tyrannei und der vermeintlichen Perfektion.