Crimestopper (3/12)

Nachtschichtleiter Georg Bergstedt (Stefan Haschke) versucht zu beweisen, dass er fürs höhere Management der Richtige wäre. Er führt seine Schicht so, als wäre es ein multinationaler Konzern - sehr zum Verdruss seiner beiden Mitarbeiter Olaf (Daniel Zillmann) und Daniel (Ludwig Trepte), die den nächtlichen Job eher als Auszeit betrachten. Und tatsächlich kommen nachts kaum Kunden an die Tanke im Nirgendwo.



Doch Georg will seiner Erzfeindin Jana Leleur (Christina Petersen), der neuen Leiterin der Tagschicht, beweisen, wer wirklich die Verantwortung für ein sicherheitstechnisch relevantes Unternehmen übernehmen kann. Doch mit seinen Management-Ideen richtet er eine mittlere Katastrophe an.