Frauenversteher (5/12)

Gleichzeitig war auch Charlotte nicht untätig und hat Daniels Vater aktiviert, seinen Sohn wieder auf die Spur zu bringen. Just in dem Moment, als Jana bei Daniel eine Mund-zu-Mund-Beatmung ansetzt, tauchen die beiden in der SUPER auf. Georgs Date beginnt mit Daniels Vater zu flirten, Jana bietet, sehr zu Olafs Missfallen, Daniel an, bei ihr zu wohnen. Einzig Georg versucht Haltung zu bewahren und will die Partnervermittlung verklagen. Georgs Möchtegern-Rendezvous nimmt einen ebenso chaotischen wie ausgesprochen radikalen Verlauf.