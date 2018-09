Während Daniel sich um die Aufladung des Elektroautos kümmert, will Georg seinem Idol beweisen, wie gut er dessen Buch kennt. Doch je mehr Georg schleimt, umso herablassender wird er von Kesch behandelt. In der Zwischenzeit freundet sich ausgerechnet Olaf mit Kesch an, der dessen Kinderoffensive als einen genialen Verkaufstrick lobt.



Georg platzt endgültig der Kragen, als dann auch noch die hochschwangere Jutta auftaucht. Ein Blitzschlag tut das Übrige. An der SUPER gehen alle Lichter aus, das Auto von Dr. Kesch wird stark beschädigt. Nach dem Stromausfall ist Dr. Kesch hinter Olafs neuer automatischer Toilettentür gefangen, und Juttas Wehen setzen ein.