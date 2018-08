Gourmettempel (4/12)

Doch damit nicht genug: Auch der derbe Mehmet (Eko Fresh) hat einiges an Georgs Gourmettempel, dem "schwulen Buffet", auszusetzen. Als dann auch noch Daniels Freundin Charlotte auftaucht und Mehmet in eine absurde Diskussion über "Sexismus" verstrickt, eskaliert die Lage an der Tankstelle. Konfliktverschärfend kommt Georgs Frau vorbei und hofft, die Scheidung von Georg doch noch zu verhindern, wobei sich die gut gemeinte Einmischung von Olaf und Daniel als sehr, sehr dumme Idee erweist. Am Ende der Folge gibt es zahlreiche Verletzte - sowohl seelisch als auch körperlich.