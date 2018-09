Kindsköpfe (8/12)

Eigentlich hat sie eine anderes Anliegen: Sie hat niemanden, der auf ihren Sohn Bogumil aufpasst und bittet die drei, das Baby für eine Weile bei ihnen lassen zu dürfen. Obwohl Georg mehr als skeptisch ist, siegt Olafs Liebe und seine aufsteigenden Vatergefühle und sie beschließen, ihr zu helfen.



Nachdem es ihnen gelungen ist, dass Baby zum Einschlafen zu bringen, setzen sie ihr Sicherheitstraining fort und bemerken nicht, dass inzwischen Mehmet mit seinem Kampfhund in die SUPER gekommen ist. Als es ihnen klar wird, ist es beinahe zu spät. Georg leitet nun den Höhepunkt des Sicherheitstrainings ein: Georg hat einen Nachbarsjungen bestellt. Der soll eine Rauchgranate in die Tanke werfen, damit alle lernen, im Ernstfall richtig handeln.



Kurz bevor das passiert taucht ausgerechnet Konzernchef Ehrenreich auf. Als der Nebel sich gelichtet hat, will Ehrenreich Georg nun endgültig feuern.