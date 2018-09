Schichtende (12/12)

Mit Slogans wie: "Wir können alles, ihr könnt nichts!" und "Eine Schande für Deutschland!" kämpfen Georg und sein Team gegen die neue Tankstellen-Konkurrenz. Doch eigentlich baut Dr. Kesch ein Heim für Menschen mit Behinderung. Sogar das "ZDF-Morgenmagazin" schickt einen Reporter, und Dunja Hayali interviewt Georg. Während Georg und seine Kollegen sich darüber wundern, dass sie keine Unterstützung erhalten, wundert sich der Rest der Welt, warum ein Tankstellenteam gegen ein Wohnheim für Menschen mit Behinderungen kämpft.



Auch Dr. Ehrenreich und Jana haben davon gehört und rasen zur "Super", um zu retten, was zu retten ist. Zu spät: Dr. Ehrenreichs Geduld ist am Ende, er entlässt alle. Ein Happy End scheint in weiter Ferne.