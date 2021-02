Team Alpin

Martina, Outdoor-Aktivistin und leidenschaftliche Bergführerin will in ihrem Heimatdorf Engerberg eigentlich nur ihr Elternhaus verkaufen, um sich mit ihrem Mann Jean-Luc in Frankreich niederzulassen. Doch als der ihr überraschend eine Affäre gesteht, bricht für sie eine Welt zusammen und sie bleibt vorerst in Engerberg. Das gemeinsame Bergsteigen mit ihren besten Freunden aus Kindertagen, den Brüdern Uli und Rupert bringt sie auf andere Gedanken. Mehr noch, bei den dreien entsteht die Idee eines gemeinsamen Start Ups: die Eröffnung einer Alpinschule für Berg-Events.