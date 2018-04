Sandra liebt ihre Tochter Juni und ihren Mann Mark von ganzem Herzen. Seit einem Unfall ist sie an den Rollstuhl gefesselt. Darunter leidet auch die Liebesbeziehung zu Mark. Sandra schmerzt es, dass er ihr ausweicht, sie nicht mehr so begehrenswert findet, wie früher. Auf dem Weg zur Arbeit trifft sie Mehmet, der ihr all die Aufmerksamkeit schenkt, auf die sie schon lange verzichten musste.