Während der Brand in Frau Ladas Wohnung den Kiez in Aufruhr versetzt, arbeitet Mark wieder im Boxclub. Jakob möchte ihn als seinen Nachfolger gewinnen und Eva freut sich, Mark in ihrer Nähe zu wissen, schließlich fühlt sie sich noch immer zu ihm hingezogen. Auch Mark spürt, dass er noch Gefühle für Eva hat. Doch Sandra kommt ihm auf die Schliche und zieht Konsequenzen.



Währenddessen findet Milan Hinweise, die darauf hindeuten, dass Mark mit Gorans Verschwinden zu tun hat. Um es ihm heimzuzahlen nimmt er Juni ins Visier. Zudem wird deutlich, dass Milan mit der Bausenatorin Beate Puppe einen Deal hat: Er vertreibt die alten Mieter aus ihren Wohnungen, so dass sie den Kiez nach ihrem Geschmack umbauen und für reiche Käufer interessant machen kann. Im Gegenzug erhält er lukrative Baugrundstücke.



Juni hadert unterdessen immer stärker mit ihrer Schwangerschaft und der Vorstellung Mutter zu werden.