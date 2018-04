Mark hat einen Plan, wie er Gorans Leiche beseitigen und gleichzeitig seiner verzweifelten und lebensmüden Patientin Frau Lada helfen kann. Versteckt in einem Boxsack transportiert er den Körper zu ihr und weiht sie in seinen Plan ein.



Währenddessen trifft sich Sandra mit Mehmet. Sie genießt dessen Nähe und es kommt zu einem leidenschaftlichen Kuss. Juni und Sami streiten unterdessen wegen ihres gemeinsamen Kindes und Juni ist sich plötzlich nicht mehr sicher, ob sie das Kind wirklich bekommen möchte.



Auf der Suche nach seinem Bruder Goran verschlägt es Drogenboss Milan derweil in den Boxclub. Eva, die er dort antrifft, weiß, wo Goran ist, doch wird sie es Milan sagen?