Im Zeichen der Liebe

Weitere Untersuchungen ergeben dann, dass Beth nicht ermordet wurde, sondern an Cholera starb. Noch kann sich allerdings niemand erklären, unter welchen Umständen sie sich diese Infektionskrankheit zugezogen hat.



In der Zwischenzeit stellt Detective Inspector Hale fest, dass Tess mithilfe von Nicole Henderson, einer weiteren Insassin, den Aufstand bewusst inszenierte, um sich aus dem Gefängnis abzusetzen. Aber welche Absicht steckt hinter ihrem Plan? Wie sich bald herausstellt, geht es in diesem Fall um jede Sekunde.