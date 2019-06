Vom Hotelangestellten zum Agenten

Jonathan Pine (Tom Hiddleston) ist Nachtmanager in einem Luxushotel in Kairo. Eines Tages fallen ihm brisante Dokumente in die Hände, die sein Leben auf den Kopf stellen: Der britische Geheimdienst wirbt Jonathan als Undercover-Agenten an, um mit dessen Hilfe dem Waffenhändler Richard Onslow Roper (Hugh Laurie) das Handwerk zu legen.